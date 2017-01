Portal Odprti podatki Slovenije omogoča njihovo ponovno uporabo

Ljubljana, 24. januarja - Državni portal Odprti podatki Slovenije - OPSI, ki so ga na ministrstvu za javno upravo vzpostavili decembra, dnevno izpopolnjujejo z novimi zbirkami podatkov, ki so na voljo za različne analize in interpretacije. Z objavo državljanom in podjetjem omogočajo njihovo ponovno uporabo in bolj aktivno vključevanje v argumentirano javno razpravo.