Rusija začela graditi ograjo na meji med Krimom in Ukrajino

Simferopol, 17. novembra - Rusija je danes začela graditi ograjo na meji med leta 2014 priključenim Krimom in Ukrajino. Okoli dva metra visoko in 50 kilometrov dolgo ograjo bodo predvidoma končali do junija prihodnje leto, poročajo ruske tiskovne agencije ob navajanju ruske obveščevalne službe FSB.