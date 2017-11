Za neformalno izobraževanje brezposelnih 1,14 milijona evrov

Ljubljana, 17. novembra - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo za financiranje neformalnih izobraževalnih programov za brezposelne prihodnje leto namenilo 1,14 milijona evrov. Razpis med drugim vključuje računalniške in jezikovne programe, priprave na strokovni izpit in opravljanje strokovnega izpita, je razvidno iz objave v uradnem listu.