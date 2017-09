Brdo pri Kranju, 5. septembra - Podjetja in zaposleni se vse bolj zavedajo pomena stalnega izobraževanja in usposabljanja, a mnogim delavcem to ni omogočeno, so opomnili na okrogli mizi o strategijah zaposlovanja. Pri uresničevanju priporočil OECD se pristojni med drugim zanašajo na strategijo pametne specializacije in z njo povezanim poudarkom na razvoju človeških virov.