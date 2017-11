V razpravi ob interpelaciji Klemenčiča tudi razprave o poslih ministrove žene

Ljubljana, 17. novembra - V nadaljevanju seje DZ so pobudniki interpelacije zoper pravosodnega ministra Gorana Klemenčiča poleg pretresanja pranja denarja v NLB prišli tudi do razprave o Klemenčičevih bolj osebnih zadevah. Večkrat so izpostavili posle njegove žene Nine Zidar Klemenčič z državo v času njegovega ministrovanja ter spraševali o izvoru njegovega premoženja.