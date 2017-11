Klemenčič: Dejstva ne govorijo v prid očitkom z interpelacije

Ljubljana, 17. novembra - Minister za pravosodje Goran Klemenčič je na današnji seji DZ v odgovoru na očitke iz interpelacije, ki jo je zoper njega vložila SDS, poudaril, da ta v velikem delu nima realne podlage in je usmerjena tudi v to, da se oteži in onemogoči vladi in koalicijskim poslancem sprejem nadaljnjih reformnih projektov na področju pravosodja.