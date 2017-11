Vlada sprejela slep o razdelitvi 135,7 milijona evrov bolnišnicam v izgubah

Ljubljana, 16. novembra - Vlada je na današnji seji sprejela sklep glede pokrivanja izgub bolnišnic iz preteklih let. Za to bo namenila 135.685.281 evrov. Največ sredstev bo dobil Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana, in sicer skoraj 80 milijonov, Splošna bolnišnica Izola jih bo dobila dobrih 12 milijonov.