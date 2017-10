Zelena luč odbora prerazporeditvi denarja za bolnišnice

Ljubljana, 13. oktobra - Odbor DZ za finance in monetarno politiko je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novele zakona o izvrševanju državnih proračunov za leti 2017 in 2018, s katero se zagotavlja sredstva za finančno sanacijo javnih zdravstvenih zavodov. S sprejemom se mudi, bolnišnice morajo denar dobiti najpozneje do 29. decembra.