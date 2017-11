S slovenskim projektom na jugu Srbije okrepili zavest o otrokovih pravicah

Ljubljana, 16. novembra - Slovenska karitas in zunanje ministrstvo sta na jugu Srbije oktobra zaključila projekt za izboljšanje izobraževanja o otrokovih pravicah. Kot so danes sporočili iz Slovenske karitas, so s projektom na območju okrepili zavest o otrokovih pravicah ter medsebojno spoštovanje, strpnost in aktivno državljanstvo.