S slovenskim projektom izboljšali življenjske pogoje žensk in otrok v Ruandi

Ljubljana, 21. septembra - Slovenska karitas je septembra zaključila projekt mednarodnega razvojnega sodelovanja za izboljšanje zdravja in pogojev za življenje otrok in žensk v Ruandi, ki ga je sofinanciralo slovensko zunanje ministrstvo. Ženskam in družinam so omogočili zdravstveno vzgojo ter dostop do semen in mila, prvi rezultati projekta na terenu pa so že vidni.