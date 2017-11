HRW mjanmarske vojake obtožuje skupinskih posilstev pripadnic manjšine Rohingya

New York, 16. novembra - Mjanmarski vojaki so med vojaško akcijo, med katero je več sto tisoč ljudi zbežalo v Bangladeš, skupinsko posiljevali pripadnice muslimanske manjšine Rohingya, je danes v poročilu opozorila organizacija Human Rights Watch. To spolno nasilje skupaj z drugimi domnevnimi grozodejstvi vojske po njihovih besedah predstavlja zločine proti človečnosti.