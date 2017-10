ZN želijo zbrati 434 milijonov dolarjev pomoči za Rohingye

Ženeva, 23. oktobra - Združeni narodi so danes na donatorski konferenci v Ženevi pozvali mednarodno skupnost, naj do februarja zbere 434 milijonov dolarjev humanitarne pomoči za begunsko krizo v Mjanmaru, kjer je od avgusta pred nasiljem v sosednji Bangladeš zbežalo skoraj 600.000 pripadnikov muslimanske manjšine Rohingya. Prejeli so obljube za 340 milijonov dolarjev.