Tuji vlagatelji v Sloveniji opozarjajo na zapleteno birokracijo

Ljubljana, 17. novembra - Letošnji prejemniki priznanj FDI Award za najboljše tuje vlagatelje si glede ocene slovenskega poslovnega okolja niso enotni, so pa vsi optimistični glede rasti in poslovnih rezultatov v prihodnje. Opozarjajo sicer, da bi lahko še boljše rezultate dosegali s poenostavitvijo administrativnih postopkov in zmanjšanjem davčnih bremen.