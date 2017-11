Bliža se podelitev priznanj najboljšim tujim vlagateljem

Ljubljana, 13. novembra - Javna agencija Spirit bo v četrtek v Ljubljani podelila že tradicionalna priznanja FDI Award za najboljše tuje vlagatelje, ki so bistveno prispevali k razvoju slovenskega gospodarstva. Nagrade bodo podelili v štirih kategorijah, in sicer za najboljšega zaposlovalca, dolgoročno prisotnost v regiji, uspešne poslovne rezultate in logistični center.