V Avstriji letos bistveno manj prošenj za azil

Dunaj, 15. novembra - V Avstriji so letos zabeležili bistveno manj prošenj za azil kot lani. Do oktobra je avstrijsko notranje ministrstvo prejelo dobrih 21.000 prošenj za azil. Lani jih je bilo v enakem obdobju več kot 37.000, kar pomeni, da se je število prošenj v omenjenem obdobju zmanjšalo za 43 odstotkov, so danes objavili na Dunaju.