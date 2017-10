Celjska občina: Zaradi gradnje poti v mestnem parku drevesa niso ogrožena

Celje, 27. oktobra - Drevesa v celjskem mestnem parku zaradi gradnje nove sprehajalne poti niso ogrožena, so zatrdili na Mestni občini Celje. Glede skrbi, da bi izvajalci del poškodovali korenine tamkajšnje bukve in dveh drugih dreves, so pojasnili, da bodo gradbinci zemljo na tem območju izkopali ročno in tako drevesa zagotovo ne bodo ogrožena.