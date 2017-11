Tik pred zdajci politika pozvala k ustavitvi deportacije sirskega begunca

pripravila Sara Erjavec Tekavec in Mihael Šuštaršič

Ljubljana, 13. novembra - Poslanci vseh treh koalicijskih strank in Levice so danes pozvali ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), naj ustavi za torek načrtovan postopek deportacije sirskega begunca Ahmada Šameja. Tudi premier Miro Cerar je zaprosil MNZ za odložitev deportacije, dokler se ne razjasni, ali je mogoče uporabiti diskrecijsko pravico in ga ne vrniti na Hrvaško.