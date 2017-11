Ponekod bo snežilo do nižin, previdno na cestah

Ljubljana, 13. novembra - Po napovedih vremenoslovcev se bodo padavine v prihodnjih urah okrepile, meja sneženja pa se bo do jutra marsikje v notranjosti Slovenije spustila do nižin. Nad okoli 500 metri bo zapadlo od 10 do 25 centimetrov snega. Napovedana sta okrepljen severni veter in močna burja. Posebna opozorila veljajo za voznike, predvsem tiste na primorski avtocesti.