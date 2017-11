Savdska Arabija delno odprla poti z Jemnom

Rijad/Aden, 11. novembra - Koalicija držav pod vodstvom Savdske Arabije je delno odpravila blokado zračnih, morskih in kopenskih povezav z Jemnom. Od nedelje bo tako spet mogoče leteti v Aden in Sajun, je po poročanju savdske televizije Al Arabija dejal jemenski minister za promet Murad Al Halimi. Že pred tem so ponovno odprli pristanišče v mestu Aden.