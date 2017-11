ZN svarijo pred hudo lakoto v Jemnu zaradi savdske blokade

New York, 9. novembra - Jemnu grozi množična lakota, ki bo prizadela milijone ljudi, če koalicija pod vodstvom Savdske Arabije ne bo odpravila blokade in dovolila dostave pomoči, je v sredo v New Yorku opozoril Mark Lowcock, pomočnik generalnega sekretarja Združenih narodov za humanitarne zadeve. To bo najhujša lakota v zadnjih desetletjih, je opozoril.