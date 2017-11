Maratonska razprava o odpoklicu hrvaške vlade zaradi Agrokorja

Zagreb, 10. novembra - V hrvaškem saboru že več kot 12 ur razpravljajo o opozicijskem predlogu za odpoklic desnosredinske vlade premierja Andreja Plenkovića zaradi okoliščin, ki so pripeljale do lex Agrokorja ter so spremljale pripravo zakona o izredni upravi v koncernu Agrokor in namestitev izredne uprave v družbi. Seja se bo, kot kaže, zavlekla pozno v noč.