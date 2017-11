Hrvaška SDP zahteva glasovanje o nezaupnici vladi zaradi Agrokorja

Zagreb, 2. novembra - Največja hrvaška opozicijska stranka SDP je danes v saboru sprožila postopek za glasovanje o nezaupnici desnosredinski hrvaški vladi premierja Andreja Plenkovića. Kot so pojasnili, želijo razčistiti okoliščine, ki so pripeljale do pogodbe med izredno upravo koncerna Agrokor in posojilodajalci na čelu z ameriškim finančnim skladom Knighthead.