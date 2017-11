Ovse opozarja na krepitev nasilja nad novinarji

Dunaj/Ljubljana, 11. novembra - Nasilje in grožnje novinarjem so v porastu v večjem delu držav Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse), je ta teden dejal visoki predstavnik za svobodo medijev pri Ovseju Harlem Desir. Društvo novinarjev Slovenije je ob tem opozorilo, da so slovenski novinarji dnevno tarča groženj in verbalnega nasilja, ki lahko preraste v fizično.