Unesco: V desetih letih ubitih 930 novinarjev

Berlin, 30. oktobra - Med letoma 2006 in 2016 je bilo po svetu ubitih 930 novinarjev. Samo lani sta bila ubita 102 predstavnika medijev, je danes v Bonnu sporočil Sklad ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco). Žalostno bilanco so objavili pred mednarodnim dnevom proti nekaznovanju zločinov nad novinarji, 2. novembrom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.