V terciarno izobraževanje vključena skoraj polovica mladih

Ljubljana, 12. novembra - V Sloveniji je v akademskem letu 2015/16 študiralo 47 odstotkov mladih, starih od 19 do 24 let. Vseh v terciarno izobraževanje vpisanih študentov je bilo 80.798, od tega je bilo moških 42 odstotkov, žensk pa 58 odstotkov, so podatki republiškega urada za statistiko (Surs).