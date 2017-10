V ŠOS pozdravili sprejetje zakona za urejanje položaja študentov

Ljubljana, 24. oktobra - V Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so izrazili zadovoljstvo, da je državni zbor sprejel zakon za urejanje položaja študentov, ki so ga pripravili v ŠOS in za katerega so zbrali skoraj 17.000 podpisov podpore. Po njihovem prepričanju gre za odpravo dela varčevalnih ukrepov, kar bo pripomoglo k izboljšanju socialnega položaja študentov.