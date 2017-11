Prvi sneg razveselil žičničarje, večina začetek smučarske sezone načrtuje konec novembra in v decembru

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Bovec/Bohinj, 10. novembra - Potem ko so danes prve smučarske naprave zagnali na najvišje ležečem slovenskem smučišču na Kaninu, v soboto pa jih bodo še na Voglu, večina ostalih večjih smučarskih centrov začetek sezone načrtuje konec novembra oz. v decembru. Priprave na sezono so večinoma končane, v polnem teku so predprodaje smučarskih vozovnic.