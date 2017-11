Sneg pobelil smučišča in ceste v višjih predelih Gorenjske

Kranjska Gora/Vogel, 6. novembra - Na višje ležečih delih Gorenjske danes sneži. Tako je sneg pobelil Kranjsko Goro, Pokljuko, Bohinj in Jezersko. Čeprav snega ni dovolj, da bi zagnali žičniške naprave, so v Kranjski Gori in v Bohinju snega veseli, saj je odličen za trženje zimske sezone. Policisti pa opozarjajo na zimske razmere na cestah in ustrezno prilagoditev vožnje.