Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (9. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o srečanju slovenskega zunanjega ministra Karla Erjavca z italijanskim kolegom Angelinom Alfanom v Rimu. Pisale so tudi o tem, da je Telekom Slovenija izstopil iz makedonske družbe One.vip in o predstavitvi novega albuma slovenskega glasbenika Magnifica v Beogradu.