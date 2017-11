Delo: Cesarji ne obstajajo, razen kadar so goli (10. 11.)

Ljubljana, 9. novembra - Cesarji nič več ne obstajajo, razen kadar so goli in ko se vidi, kaj bodo storili z dobičkom. A to se na tokratnem obisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa v Pekingu ni videlo. Tako on kot kitajski voditelj Xi Jinping sta ostala le predsednika, od katerih moramo pričakovati še veliko necesarskih potez, v Delu piše Zorana Baković.