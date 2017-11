V Galeriji sodobne umetnosti Celje skupinska razstava Otroci/Kids

Celje, 10. novembra - V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo drevi ob 19. uri odprli mednarodno skupinsko razstavo Otroci/Kids. Naslov razstave se nanaša na delo Kids Franca Purga, ki je nastalo leta 2002 med umetnikovim rezidenčnim bivanjem v Belfastu in New Yorku. Razstava bo na ogled do 14. januarja.