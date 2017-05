V Celju 18. festival Vstop prost o željah, strasteh in pričakovanjih

Celje, 23. maja - S performansom Levinje v izvedbi Tandema Ivan se je v Celju začel 18. festival umetniških akcij, intervencij in performansov v javnem prostoru Vstop prost. Pestro dogajanje se obeta med 12. in 15. uro, ko bodo dijaki z umetnikom Francem Purgom na križišču Prešernove in Stanetove ulice izvedli več performansov. Festival bo potekal do sobote.