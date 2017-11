Savdske sile blizu Rijada prestregle raketo iz Jemna

Rijad, 4. novembra - Savdske sile so danes blizu prestolnice Rijad prestregle raketo, ki je bila izstreljena iz Jemna, poročanje savdske televizije Al Arabija povzemajo tuje tiskovne agencije. Odgovornost za izstrelitev rakete so prevzeli jemenski uporniki, ki so se na ta način želeli maščevati za napade sil arabske koalicije v Jemnu.