S pomočjo stanovalcev do novega drevoreda v eni od mariborskih ulic

Maribor, 9. novembra - Mestna občina Maribor je na pobudo tamkajšnjih stanovalcev začela obnovo drevoreda in zasaditvijo 29 novih dreves na Marčičevi ulici pri Mestnem parku. Stanovalci so oziroma bodo prispevali tretjino finančnih sredstev potrebnih za ta poseg, so danes sporočili z občine. Nova drevesa te dni sadijo tudi na sporni Cesti zmage na Taboru.