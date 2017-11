Počivalšek v Kanado na pogovore o prvih učinkih Cete

Ljubljana, 8. novembra - Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je danes odpotoval v Toronto, kjer se bo že danes srečal z ministrom Ontaria za mednarodno trgovino Michaelom Chanom, s pogovori in srečanji pa bo nadaljeval tudi v četrtek in petek. V ospredju ministrovega obiska v Kanadi je trgovinski sporazum EU in Kanade, znan pod kratico Ceta, in prvi učinki sporazuma.