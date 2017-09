Trgovinski sporazum EU in Kanade danes v začasno veljavo

Bruselj/Ljubljana, 21. septembra - Danes začne začasno veljati trgovinski sporazum EU in Kanade, znan pod kratico Ceta, ki naj bi evropskim podjetjem prihranil 590 milijonov evrov letno, ki so jih doslej plačevala za izvozne tarife. V celoti bo veljal, ko ga bodo ratificirale vse članice EU. Doslej so ga ratificirali parlamenti šestih članic, med katerimi ni Slovenije.