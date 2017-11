Uspešna jesen za Nočno ptico in Špelo Čadež

Ljubljana, 9. novembra - Nočna ptica, kratki animirani film slovenske režiserke in animatorke Špele Čadež, je to jesen prejel štiri posebne omembe žirije in sicer na grškem festivalu Anymasyros, festivalu Stoptrik v Mariboru, na oktobrskem festivalu Craft v Indoneziji, ter na Ars Electronici v Linzu, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).