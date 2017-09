Ars Electronica v Linzu letos o drugem jazu

Linz, 7. septembra - V avstrijskem Linzu bo od danes do 11. septembra potekal festival Ars Electronica, ki išče vezi med umetnostjo, tehnologijo in družbo. Z motom Umetna inteligenca - drugi jaz se bo posvečal umetni inteligenci in njenemu vplivu na naše dojemanje sveta. V petih dneh bo gostil več kot 1050 udeležencev in več kot 500 dogodkov.