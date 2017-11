Bricl o sejmih Vse za dom: Uspelo nam je povezati oblikovalsko stroko, gospodarstvo in javnost

Ljubljana, 8. novembra - Z okroglimi mizami, strokovnimi predavanji ter sejemskim katalogom nam je uspelo povezati oblikovalce, gospodarstvo in javnost, je ob odprtju sejmov Ambient in Dom Plus, ki ju združuje slogan Vse za dom, poudaril prvi mož Gospodarskega razstavišča Iztok Bricl. Do nedelje bosta sejma predstavila stavbno pohištvo, ogrevalno tehniko ter montažne hiše.