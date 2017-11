Gospodarsko razstavišče vabi na sejma pod sloganom Vse za dom

Ljubljana, 6. novembra - Gospodarsko razstavišče od srede naprej vabi na dva sejma pod skupnim sloganom - Vse za dom. Obiskovalcem bosta do nedelje na voljo sejem pohištva in notranje opreme Ambient Ljubljana ter jesenski sejem Dom, ki predstavlja ponudbo stavbnega pohištva, ogrevalne in hladilne tehnike ter montažnih hiš. Sejma dopolnjuje bogat spremljevalni program.