Odprt razpis za sofinanciranje dodatne prometne signalizacije ob železniških prehodih

Ljubljana, 8. novembra - Podjetje Aktivna signalizacija Korun v sodelovanju z Zavarovalnico Triglav odpira razpis za sofinanciranje postavitev posebnih sistemov na 12 cestnih odsekih, ki prečkajo železniško progo in so pasivno zavarovani z andrejevim križem. Občine se za sofinanciranje postavitve sistema v višini do 5000 evrov lahko prijavijo do 22. novembra.