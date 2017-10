Vrba, 16. oktobra - V prometni nesreči, ki se je opoldan zgodila v Vrbi na območju prehoda ceste čez železniško progo, je umrl motorist. Kot so sporočili s Policijske uprave Kranj, so policisti obravnavali smrt moškega, poleg katerega so našli poškodovan moped. Policisti niso ugotovili sumljivih okoliščin, zato dogodek obravnavajo kot prometno nesrečo.