Odbor DZ za izobraževanje podprl spremembe zakona o visokem šolstvu

Ljubljana, 7. novembra - Odbor DZ za izobraževanje, znanost in šport je na današnji nujni seji na zahtevo poslancev Levice obravnaval in podprl spremembe zakona o visokem šolstvu, ki vrača pravice študentom, ki so na podlagi 69. člena zakona ostali brez njih. Po navedbah državnega sekretarja na ministrstvu za izobraževanje Tomaža Boha je takšnih študentov 609.