Levica zahtevala sklic nujne seje odbora glede pravic študentov

Ljubljana, 26. oktobra - Poslanci Levice so po navedbah Mihe Kordiša vložili zahtevo za sklic nujne seje odbora DZ za izobraževanje, znanost in šport, ki naj bi obravnaval spremembe zakona o visokem šolstvu oz. problematiko reševanja študentov, ki so ostali brez pravic. "Če bo predlog podprt, bo lahko obravnavan že na novembrski redni seji državnega zbora", je dejal.