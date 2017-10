New Delhi v boju s smogom zaprl elektrarno na premog in prepovedal dizelske generatorje

New Delhi, 18. oktobra - V indijski prestolnici New Delhi so po odločbi državnega organa za nadzor in preprečevanje onesnaževanja okolja začasno zaprli elektrarno na premog in prepovedali dizelske električne generatorje. Zaradi začetka praznika divali, ki ga tradicionalno zaznamujejo številni ognjemeti, se je količina smoga v mestu namreč danes še povečala.