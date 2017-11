Na posvetu izpostavili pomen bolnikove zdravstvene pismenosti

Ljubljana, 7. novembra - Zdravstveni sistemi so uspešnejši, če krepijo zdravstveno pismenost, odgovornost in dolžnosti posameznikov. To prihrani življenja in denar, je danes dejal generalni direktor zavoda za zdravstveno zavarovanje Marjan Sušelj. Po besedah zastopnice pacientovih pravic na območju Ljubljane Duše Hlade Zore pa je odgovoren bolnik poučen o svoji bolezni.