Vlada potrdila projekt za zmanjševanje škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo

Ljubljana, 26. oktobra - Vlada je na današnji seji potrdila projekt Šilih, katerega namen je določiti ukrepe za zmanjševanje in preprečevanje škodljivih dogodkov med zdravstveno obravnavo. Sprejeti so tudi ukrepi za učinkovit sodni postopek za ugotavljanje odgovornosti za smrt in hude poškodbe, ki jih bolnik utrpi med zdravstveno obravnavo, so sporočili z vlade.