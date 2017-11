Pošta Slovenije s prenovljeno zunanjo podobo

Maribor, 6. novembra - Pošta Slovenije od danes na ravni skupine stopa na trg z novo oblikovno podobo. Kot so ob prvi spremembi po začetku njene samostojne poti leta 1995 sporočili iz družbe, to predstavlja nov pomemben korak v njenem poslovanju, saj gre za ureditev in poenotenje politike blagovnih znamk matične družbe ter njenih odvisnih družb, izdelkov in storitev.