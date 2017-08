Pošta na Rudniku odprla prvo samopostrežno enoto na prostem

Ljubljana, 10. avgusta - Pošta Slovenije je v nakupovalnem središču na Rudniku v uporabo predala prvo samopostrežno enoto PS 24/7 na prostem. Ta bo strankam 24 ur na dan in vse dni v letu omogočala preprost dostop do izbranih poštnih in bančnih storitev, kjer sta strankam poleg paketomata na voljo tudi bankomat Nove KBM in avtomat z izbranimi izdelki Ljubljanskih lekarn.