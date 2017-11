Bivša predsednika ZDA Busha nimata dobrega mnenja o Trumpu

Washington, 5. novembra - Nekdanja ameriška predsednika, oče in sin George Bush, v novi knjigi avtorja Marka Updegrova z naslovom "The Last Republicans" (Zadnja republikanca) ne izražata dobrega mnenja o sedanjem predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Bush starejši je še posebej oster in neposreden, ko pravi, da je Trump napihnjenec, ki ga zanima le lasten ego.